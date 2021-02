John Stegeman noemt zijn ontslag bij PEC Zwolle onnodig: ‘Er was geen enkele reden tot paniek’

Zetterer verlaat PEC voor Werder Bremen: ‘Voelt apart om midden in het seizoen te vertrekken’

31 januari Michael Zetterer (25) maakt het seizoen niet af bij PEC Zwolle, maar bij Werder Bremen. De Duitse club haalt de doelman per direct terug. ,,Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken”, geeft Zetterer toe.