John Stegeman: Paria in Deventer, verlosser in Zwolle

Eikelboom snapt dat komst Stegeman ‘aan andere kant van IJssel een bak zout in diepe wond is’

29 mei Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersvereniging van PEC, is content met het nieuwe technische hart van de Zwolse club, dat onder meer uit technisch manager Mike Willems en Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman zal gaan bestaan. ,,Als ik niet had geweten dat we met Stegeman bezig waren, zou ik ook van mijn stoel gevallen zijn.”