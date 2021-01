John Stegeman: ‘Weinig weggegeven en weinig gecreëerd, dan is een gelijkspel wel een terechte uitslag’

Het Zwolse idee om Teun Koopmeiners goed kort te houden kreeg gestalte door het opstellen van Pelle Clement als valse spits. Dat kwam ook voor de Amsterdammer donderdag op de training als een verrassing. ,,Als meneer Koopmeiners aan de bal kwam, moest hij onder druk gezet worden’’, zei Stegeman. ,,Want Koopmeiners is aan de bal een geweldige speler. In de eerste helft hebben we nog wel genoeg ballen onderschept, waardoor we zelf ook wat kansen kregen. Dat werd na rust wel minder, AZ was toen duidelijk meer in balbezit. Maar het resultaat is goed.’’