'John van 't Schip heeft zijn visitekaartje afgegeven'

1. Arnold Bruggink

Wat vind je van het huidige PEC?

,,PEC presteert boven verwachting goed. Het team maakt op mij een frisse indruk. Daarin heeft Ryan Thomas een belangrijke rol. Ik vind het een prachtige speler, die eindelijk helemaal fit is en als middenvelder het verschil maakt. Ook Saymak speelt weer en Mokhtar scoort erop los. Dat zijn toch jongens die grotere clubs in de gaten houden.”

Welke indruk maakt trainer John van ’t Schip op je?

,,Een trainerswissel doet een spelersgroep op termijn sowieso goed. Je wordt als speler weer uitgedaagd. Je gaat meer doen, ook omdat je je opnieuw moet bewijzen. Van ’t Schip laat PEC met veel energie en zonder angst spelen. Hij is daarnaast een buitengewoon sympathiek persoon en een toegankelijke trainer. Dat vinden spelers prettig.”

Zie je PEC stunten in De Kuip vanavond?

,,Ik verwacht dat het interlandweekend Feyenoord goed heeft gedaan. Nicolai Jörgensen is op de weg terug en een speler als Berghuis, die geen verplichtingen had, heeft bij kunnen tanken. Ik zie PEC dan ook niet stunten.”

Waar zie je PEC Zwolle in mei eindigen op de ranglijst?

,,Onderin het linkerrijtje moet lukken en dan heeft PEC het heel goed gedaan.”

2. Rinus Israël

Wat vind je van het huidige PEC?

,,Dit is geen elftal dat bevreesd hoeft te zijn voor een moeilijk seizoen. Ze spelen vroeg in het seizoen al heel aardig voetbal en ik verwacht dan ook een voortvarend jaar voor PEC.”

Welke indruk maakt trainer John van ’t Schip op je?

,,John komt op mij over als een rustige persoon met een zachte mentaliteit. Ik ken hem als rechterspits natuurlijk en het elftal dat hij tot nu toe heeft geformeerd speelt ook een beetje zo: aanvallend en technisch vaardig.”

Zie je PEC stunten in De Kuip vanavond?

,,Nee, de pech van PEC is dat Feyenoord op tijd wakker geschud is, denk ik. Ze verloren voor de interlands van NAC thuis en dat gaat ze tegen Zwolle niet nog een keer gebeuren.”

Waar zie je PEC Zwolle in mei eindigen op de ranglijst?

,,Ik denk dat ze op de negende plek zullen eindigen.”

3. Gertjan Verbeek

Wat vind je van het huidige PEC?

,,Ik vind dat PEC echt een team geworden is waar spelers veel voor elkaar over hebben en waar Ryan Thomas bovenuit steekt. Hij trekt het spel terecht naar zich toe. Ik heb nu meerdere wedstrijden live van ze gezien. In de eerste wedstrijd tegen Roda JC zag je na een slechte eerste helft de bravoure in de tweede helft. Die opgaande lijn hebben ze doorgezet door met veel plezier, vertrouwen en enthousiasme te voetballen.”

Welke indruk maakt trainer John van ’t Schip op je?

,,Je merkt wel dat hij een moderne trainer is die zijn assistenten goed gebruikt. Aan het spel is niet veel veranderd. Het is lekker frivool en naar voren toe, zoals we dat gewend zijn van PEC. Verdedigend vind ik het nog wel kwetsbaar ogen. John is rustig, komt goed en duidelijk over en aan de resultaten en het plezier van zijn ploeg te zien, is hij goed op zijn plaats in Zwolle.”

Zie je PEC stunten in De Kuip vanavond?

,,PEC is normaal gesproken niet opgewassen tegen Feyenoord. Ik vind Feyenoord ook verder dan Ajax, tegen wie PEC eerder nog aardig aan het voetballen kwam. Op de positie van Thomas misschien na, hebben ze overal een betere speler dan PEC. Verdedigers Botteghin en Van der Heijden ontbreken en mentaliteit is ook een kwaliteit, dus wellicht dat Zwolle daar kan profiteren.”

Waar zie je PEC Zwolle in mei eindigen op de ranglijst?

,,Ik verwacht Ajax, PSV en Feyenoord in de top drie, met daaronder straks Utrecht, AZ en Vitesse en daar weer onder zie ik clubs als Heerenveen en PEC eindigen, ook omdat het afwachten of en hoe clubs als Groningen, Heracles en Twente zich zullen herstellen na de mindere start. Mijn verwachting is dat PEC als een goede middenmoter zal eindigen.”

4. Peter Boeve

Wat vind je van het huidige PEC?

,,PEC maakt op mij een goede en frisse indruk. Dat wordt beloond in de resultaten. Niet alleen heeft Zwolle eindelijk afscheid genomen van de vele huurlingen, ik vind ook dat er goed is ingekocht. Ik zie een duidelijke en sterke as. De terugkeer van Boer is ontzettend belangrijk in de coaching en Thomas zowel aanvallend als verdedigend zo goed, dat je dankbaar mag zijn dat je hem nog hebt.”

Welke indruk maakt trainer John van ’t Schip op je?

,,Ik zie wel dat John in het buitenland gerijpt is. Het is een prettige persoonlijkheid die in korte tijd zijn visitekaartje heeft afgegeven door bijvoorbeeld Ehizibue als aanvallende back te gebruiken, Thomas naar het middenveld te halen en Namli als rechtsbuiten naar binnen te laten trekken waardoor ze het middenveld steeds in handen krijgen. Daar heeft de gehele staf een aandeel in, want PEC heeft het met de ervaren Lodeweges en de getalenteerde De Gunst naast Van ’t Schip ingevuld zoals elke eredivisieclub dat zou moeten doen.”

Zie je PEC stunten in De Kuip vanavond?

,, Het zouden bonuspunten zijn en normaal gesproken wint Feyenoord. Aan de andere kant: Waarom niet?”

