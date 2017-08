John van ’t Schip ‘ontzettend blij’ na zege op Twente: ‘Eerste helft hoog niveau’

Freire bemachtigt werkvergunning; Argentijn voor twee jaar naar PEC

26 augustus De komst van Nicolas Feire naar PEC is definitief rond. PEC huurt de Argentijnse verdediger voor twee seizoenen van de City Football Group, dat hem waarschijnlijk als speler van het Uruguayaanse Atletico Torque in Zwolle stalt nu bekend is geworden dat hij een werkvergunning zal krijgen.