John van 't Schip wil als trainer niet 'te eigenwijs' zijn

Na vijftien jaar keert John van ’t Schip (53) als PEC Zwolle-coach terug in de eredivisie. Zijn ervaringen bij FC Twente, Oranje, in Mexico en Australië wil hij nu verzilveren. Over voetbal in 43 graden, rugdekking binnen de club en de voetbalencyclopedie op wie hij altijd kon terugvallen.

Door Johan Inan

Aussie Rules

,,Ik hoorde gisteren dat ik de oudste trainer van de eredivisie ben. Nou, ik voel me gelukkig nog jong. Heb zes jaar lang genoten van het leven in Australië. Melbourne is een mooie stad. Vanwege het weer, de kust, de sporten. De tennisstadions van de Australian Open en het Aussie Rules (rugbyvariant) lagen om de hoek. De zomers waren er wel heet. Zo speelden we eens met Melbourne City tegen Perth in 43 graden. Een record in Australië.



De levensstandaard ligt er hoog, maar na zes jaar hadden we het wel gezien. Mijn vrouw en ik wilden weer naar Europa, dichter bij huis zijn. Omdat het met mijn vader slecht ging, keerden we eerder terug; hij overleed twee weken later. Later bezoek je wat wedstrijden en dan krijg je een uitnodiging van PEC Zwolle. Ik wist dat, als ik weer wat wilde doen in Nederland, dit het moment was.’’

Salary cap

,,Melbourne City loopt voor op veel Nederlandse clubs als het gaat om het zorgen voor het wel en wee van de spelers. Dat heeft ook met de salary cap te maken. Een groot deel van de inkomsten mag niet in spelerstransfers worden geïnvesteerd. Veel geld wordt daardoor in de staf en in randzaken gestoken. Die cap leidt er alleen ook toe dat je als competitie niet meetelt.’’

Vitamines

,,Natuurlijk neem ik dingen mee die ik hier kan toepassen. Niet de trainingsvormen; de visie op het voetbalspel heb je. Melbourne City is ver in spelers op een professionele manier begeleiden met vitamines, rust, eten en kracht om een zo uitgebalanceerd mogelijke sportman te krijgen. Daarmee kunnen we hier nog winst maken.

,,Nederland is misschien wel blijven hangen in dat het allemaal niet zo veel tijd moet kosten. In het buitenland steken profvoetballers er meer uren in. Als we hier die stap naar meer willen maken, hoor je vaak: ‘Maar dat zijn we niet gewend’ en ‘Dat is nooit zo gegaan’. Het is ook frappant dat Nederlanders bij een buitenlandse topclub roepen: ‘We trainen hier harder’. Je kan niet veel meer doen dan anderhalf uur trainen, maar je kan wel in kracht, verzorging, voeding en met videobeelden met je vak bezig zijn. Bij Manchester City laat Pep Guardiola bijna drie uur per week videobeelden zien. Dat doet hij niet op trainingen, maar op andere momenten. Dan moeten de spelers ook op de club zijn.’’

Verwend

,,Het belangrijkste is nu duidelijkheid geven aan de jongens over onze manier van voetballen. In grote lijnen is het ook duidelijk. Veel voetbalaspecten die we nog aandacht willen geven, zijn nog niet aangeroerd. Het uitdiepen begint nu. Met mijn assistenten Dwight Lodeweges en Gert-Peter de Gunst kijken we ook heel erg naar de balans. We willen niet kwetsbaar zijn. Je wilt leuk voetbal spelen, maar geen open huis houden. We zijn nu eigenlijk bezig de ondergrens zo hoog mogelijk te krijgen. Trainingen moeten al echte testen zijn, zodat je tijdens wedstrijden niet kapseist, maar die boot overeind houdt.’’

Erfenis

,,Ik ben totaal niet bezig met de erfenis van Ron Jans. Ik kan er niks mee, al vind ik het ongelofelijk knap wat hij heeft gepresteerd bij PEC. Als het goed gaat zal niemand erover praten, als het minder gaat komt de vergelijking waarschijnlijk wel. Dat weet je van tevoren. Als dat een probleem is, moet je er niet aan beginnen.’’



Dekking

,,Ik was 37 jaar toen ik bij FC Twente aan mijn eerste baan als hoofdcoach begon. Ik kijk er niet met wrok op terug. Het allerbelangrijkste dat ik ervan geleerd heb, is dat je een goed gevoel moet hebben bij de mensen met wie je in de organisatie werkt. Dat was daar al heel snel niet goed. Ik moest niet weg. Ik ben zelf weggegaan, omdat ik draagvlak miste. Het was een leerzame, maar geen gemakkelijke periode.



,,Bij PEC heb ik een goed gevoel. Bij de spelers, de staf en de mensen eromheen. De competitie gaat nu beginnen en ik ben vooral benieuwd naar mijn groep. Met de spanning erop zie je pas wat er gebeurt. Als we dat weten, kunnen we elkaar de waarheid vertellen en tegelijk rugdekking geven. Ik geloof heel erg in de kwaliteiten van deze groep. En ik denk dat we een mooi jaar tegemoet gaan.’’

Johan Cruijff

,,Ik heb met Johan Cruijff gespeeld, hij is mijn coach geweest en ik heb met hem samengewerkt bij het Nederlands elftal. Hij droeg mij in Mexico bij Chivas Guadalajara voor als coach, toen hij daar adviseur was. Met die club gingen we in de voorbereiding naar Barcelona. Dat was speciaal, want Johan woonde daar en was er steeds bij. Hij was vaak onnavolgbaar, maar als je hem kent, snap je hem.



,,Ik heb hem in mijn voetbal- en coachjaren altijd dicht bij me gehad. We hadden vanaf het begin goed contact. Hij heeft mij geïnspireerd. Hij was een idool. Dat heb je ook nodig om je dromen waar te maken. Een vriend van mij had Ruud Krol als idool, ik had Johan. Dat is belangrijk. Dat zie je nu ook bij de Europese titel van de Nederlandse vrouwen. Al die jonge meisjes hebben nu iets om voor te gaan. Die zien dat een droom werkelijkheid kan worden als je er alles voor doet.’’

