Johnny's elftal onthult eredivisiebal in Zwolle: 'Tijdrekken is stom'

De nieuwe eredivisiebal, die woensdagmiddag door Johnny’s 11 werd onthuld in het stadion van PEC Zwolle, kleurt ter teken van eenheid vooral oranje en behelst een mooie boodschap voor de samenleving: Voetbal is voor iedereen.

Even nadat John van ’t Schip zijn zwager op een fotolijst heeft gewezen waarin hij in het shirt van Ajax aanlegt voor een schot, trapt Johnny de Mol de persconferentie af met de grap dat de perskamer van PEC Zwolle waarschijnlijk nog nooit zo vol zat. ,,Misschien dat een overwinning op Willem II straks helpt”, dolt De Mol. ,,Komt goed”, klinkt het vanuit de hoek.

Daar heeft PEC-coach Van ’t Schip samen met spelers Mustafa Saymak, Ryan Thomas, Philippe Sandler en Mike Hauptmeijer plaatsgenomen voor de presentatie van de nieuwe eredivisiebal. De rest van de selectie is de middag na de lelijke nederlaag tegen FC Twente gaan footgolfen. Hun teamgenoten luisteren aandachtig naar De Mol, die het elftal kinderen met wie hij de bal ontwierp, waarvan Maria en Kevin hem flankeren, heeft meegenomen naar Zwolle.

Achilleshiel

De Mol verklaart het jonge gezelschap dat hij optrommelde toen vriend en tattoo-artiest Henk Schiffmacher het stokje aan hem overdroeg. ,,Ik ben niet zo’n kunstenaar en kinderen zijn mijn achilleshiel. Het is een kwetsbare groep die de toekomst heeft. Ook van het voetbal. Miljoenen mensen kijken straks naar deze bal. Daarom heb ik kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden naar voren geschoven. Blanke, donkere, gevluchte en zieke kinderen, maar ook kids uit goede en minder goede buurten in Nederland. Voetbal verbindt omdat voetbal voor iedereen is. Deze kinderen vertegenwoordigen alle kinderen in Nederland.”

Zo verwerkten Johnny’s 11 de kleur oranje, die staat voor eenheid, en hun eigen visie op voetbal in de nieuwste derbystar. Kevin, die het syndroom van down heeft, pleit daarop in kleine letters voor meer harmonie en minder spelbederf op het veld. ,,Ik zie veel agressie op tv tijdens het voetbal. Dat vind ik niet fijn. Als mensen pijn hebben, doet dat anderen ook pijn. En ik vind tijdrekken stom.” Volgens Sandler is Saymak bij PEC van het tijdrekken. ,,Voetballers doen alles om te winnen. Als je 1-0 voorstaat, kan het helpen om aan het eind rustig aan te doen”, legt de clubtopscorer vervolgens uit.

Telg

Nadat De Mol van zwager Van ’t Schip een klein PEC-shirt overhandigd krijgt voor de jongste telg die in de familie op komst is, nemen de Zwolse spelers elk twee kinderen ter hand voor een partij en wat penalty’s op het veld. ,,Johnny’s 11 tegen PEC”, stelt De Mol voor, waarna Van ’t Schip zijn spelers en de uitblinkende mascotte Zwolfje bij elkaar roept. ,,Als we deze wedstrijd ook nog verliezen jongens..”, fluistert de coach met een brede grijns.

Vanzelfsprekend legt PEC het af tegen de kids. Maar de nieuwe bal, die op 6 mei tijdens de laatste speelronde van dit seizoen voor het eerst over de eredivisievelden rolt, heeft alvast de nodige vrienden gemaakt.