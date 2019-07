Johnsen en Westerman bezetten de PEC-vleugels in eerste serieuze test

Poll: wat vinden we van het nieuwe PEC Zwol­le-shirt?

4 juli PEC Zwolle lanceerde woensdag via social media de nieuwe wedstrijdtenues voor het seizoen 2019/2020. In het professionele filmpje met rapper Sticks en bekende (oud-)spelers in de hoofdrol viel op dat het nieuwe thuisshirt (met Leo Major in de kraag) verschillende kleuren blauw heeft. ,,Voor het eerst’’, zegt perschef Koen te Riele. Vinden we dat mooi?