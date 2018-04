Jong PEC speelt bekerfinale op 7 mei in Zwolle: 'Dan wil je 'm winnen ook'

Jong Cambuur was in de andere halve finale veel te sterk voor aartsrivaal Heerenveen (6-0). Albert van der Haar, trainer van Jong PEC Zwolle, liet na de gewonnen penaltyreeks tegen de beloften van Willem II weten dat zijn ploeg er veel aan gelegen is een hoofdprijs te pakken.

,Als je een finale haalt, dan wil 'm winnen ook. Daar komt bij de meeste jongens van deze groep al jaren samen spelen. Sinds hun twaalfde jaar spelen ze misschien al samen in Zwolle. Die willen met elkaar nog iets bereiken, want een aantal van hen gaat dit pand misschien ook wel verlaten na dit seizoen. Dan is het hartstikke mooi voor die gasten dat ze nog in aanmerking komen voor twee prijzen.", aldus Van der Haar, die met Jong PEC ook goede papieren heeft voor het kampioenschap in de reservecompetitie.