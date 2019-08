Jong PEC Zwolle domineert vooral voor rust en klopt beloften Heerenveen

De avond van de bezoekers uit Friesland begon al niet best toen Jan Ras binnen twee minuten de strijd moest staken. De kersverse eredivisiedebutant uit Urk kwam na een duel met Steff Kaptein lelijk in aanraking met de cornervlag en liep daarbij een knieblessure op. Ras verliet het stadion van PEC Zwolle met krukken, over de ernst viel nog niets te zeggen.

Huiberts

De defensie van Heerenveen werd er na het uitvallen van linksback Ras niet stabieler op en daar profiteerde het dartelende Jong PEC Zwolle van. Via Dean Huiberts, fraaie aanval, werd het 1-0. Jarni Koorman tekende voor de 2-0 ruststand. En in de tweede helft besliste Huiberts de wedstrijd door na een fijn balletje van Clint Leemans de 3-0 binnen te schuiven.

Heerenveen knokte zich daarna terug, maar de 3-2 in blessuretijd viel te laat om er nog een onverdiend gelijkspel uit te slepen. En PEC? Dat staat nu op zes punten uit drie duels, met een trotse trainer bovendien. ,,Als je ziet hoe dominant we voor rust speelden, hadden we eigenlijk met 5-0 moeten rusten”, vond Mark Looms. ,,In de vorige thuiswedstrijd lukte dat twintig minuten, vandaag een hele helft. Dat willen we uitbouwen naar een uur en uiteindelijk negentig minuten. Het gaat de goede kant op.”