Jong PEC Zwolle laat oefenzege glippen in Emmen

PEC in cijfers: Mokhtar de gids en Ehizibue de overtreder

3 oktober Youness Mokhtar heeft zich in de top van het topscorersklassement in de eredivisie gemeld door tegen FC Groningen, in blessuretijd, zijn vijfde treffer van het seizoen te produceren. Met elk doelpunt zette de linksbuiten PEC op voorsprong.