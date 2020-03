Jong PEC Zwolle leeft zich uit tegen leeftijdsgenoten van Feyenoord

De jeugd kreeg de kans van coach Mark Looms, en dat bleek een gouden zet. Jong PEC troefde de leeftijdsgenoten van Feyenoord op alle fronten af. Qua spel, maar ook in de uitslag.

In de vorige thuisduels van Jong PEC koos Looms, al dan niet noodgedwongen, voor reserves uit de hoofdmacht. Maar de inbreng vanuit het eerste bleef deze middag beperkt tot drie. Alleen keeper Xavier Mous, verdediger Yuta Nakayama en middenvelder Rick Dekker speelden mee. Verder was er ruimte voor jong talent, de mannen van de toekomst dus.

Fijne pass

Onder wie Gabi Caschili, die het seizoen begon in O17. De middenvelder, één van de internationals in de opleiding, opende de score na een fijne pass van Eliano Reijnders. De man van de assist tekende nog voor rust zelf voor de tweede Zwolse treffer.

In de tweede helft kwamen ook Steff Kaptein, die profiteerde van geschutter in de Rotterdamse defensie, en Chardi Landu (strafschop) voor de doelpunten. Een afgetekende zege voor de jonge ploeg van Looms, die bovenin blijft meedraaien in de competitie.