Jong PEC Zwolle loopt na rust weg bij hoofdklasser Flevo Boys

PEC Zwolle op zoek naar investeer­ders in Zuid-Afri­ka en Qatar

10 november PEC Zwolle wil 15 miljoen euro ophalen bij hooguit drie buitenlandse investeerders. Dat geld is nodig om structureel de top 6 te halen in de Eredivisie. De club praat al met partijen in onder meer Qatar en Zuid-Afrika. Met alleen geld neemt de club geen genoegen, er moet ook sprake zijn van kennisuitwisseling. ,,Dat kan ook in de vorm van hun spelers die zich bij ons kunnen doorontwikkelen richting de Premier League of een andere grote competitie", zegt voorzitter Adriaan Visser.