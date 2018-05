Jong PEC Zwolle loopt na titel tegen beloften Cambuur ook beker mis: 1-3

Voor Jochem van Putten, Pim ten Have, Mark Bruintjes, Steijn van Ark en Sander van Looy is dat een pittere pil. Zij verlaten PEC Zwolle, na jaren samen actief te zijn geweest in de jeugdopleiding, zonder prijs in hun laatste seizoen. En dat, terwijl daar toch opgelegde kansen voor waren. Maar nadat Jong PEC vorige week in Kerkrade al de titel verspeelde, gaat het zeven dagen later ook mis in de bekerfinale.