Jong PEC Zwolle loopt titel op pijnlijke wijze mis in Limburg

Bij een overwinning in Limburg was Jong PEC niet te achterhalen geweest voor Willem II. Alleen bij puntverlies waren de Zwolse beloften afhankelijk van het resultaat in Tilburg. Halverwege was PEC nog virtueel kampioen, omdat op beide velden niet werd gescoord. Na rust ging het echter mis voor de koploper. PEC verdedigde vooral en ontsnapte meerdere malen aan een achterstand. Emre Bostanci zette Willem II ondertussen op voorsprong tegen Dordrecht. Daardoor moest de Zwolse titelkandidaat, met eerste elftal-spelers Van der Hart, Freire, Ligeon, Ondaan en Israelsson in de gelederen, winnen van de reserves van Roda JC.