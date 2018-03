Jong PEC Zwolle moet nog even wachten op halve finale-ticket

Niet onverdiend

Maar toch: op een nederlaag tegen Helmond Sport had Van der Haar niet gerekend. Het verlies was niet eens onverdiend. PEC Zwolle, spelend met Wouter Marinus en Erik Israelsson, speelde enorm slordig. Tekenend was de 0-2 van Helmond Sport, ingeleid door een flater van captain Mark Bruintjes. De verdediger maakte vier minuten voor tijd zijn fout deels goed door fraai de 1-2 tegen de touwen te krullen, maar die treffer kwam net te laat. ,,Als we vijf minuten langer hadden doorgespeeld, was de 2-2 nog wel gevallen", meende Van der Haar.