Jong PEC Zwolle op titelkoers na zege op FC Eindhoven

Jong PEC Zwolle heeft uitstekende zaken gedaan in de competitie. De koploper versloeg FC Eindhoven maandagavond met 3-1 en zag concurrent Roda JC bovendien verliezen. ,,We willen zo snel mogelijk naar de andere poule”, aldus trainer Albert van der Haar.

De beloften van PEC Zwolle stevenden in eigen stadion lange tijd af op puntverlies. In de eerste helft werd niet gescoord en kort na rust kwam Jong FC Eindhoven zelfs op voorsprong door een doelpunt van Dennis Vaerenbergh.

Mark Bruintjes zette halverwege de tweede helft de comeback in gang door een vrije trap fraai de bovenhoek in te slingeren. Een paar minuten later was de aanvoerder bovendien de aangever bij de treffer van Maxim van der Meer. De spits kopte raak vanuit een corner.

Penalty

Ook het derde Zwolse doelpunt liet niet lang op zich wachten. Jochem van Putten tekende met een benutte penalty voor de 3-1. Daar bleef het bij, ook omdat Jong FC Eindhoven nog een paar goede mogelijkheden liet liggen.

Roda JC, de eerste achtervolger van Jong PEC, liep maandagavond tegen Willem II tegen een nederlaag aan. Daardoor hebben de Zwolse beloften een gat van vier punten geslagen naar beide concurrenten. In de reservecompetitie B zijn nog vijf wedstrijden te spelen.

,,De champagne zetten we nog niet koud”, zei trainer Albert van der Haar. ,,Dit is wel een goede stap. Onze doelstelling is natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen, dus kampioen worden. De jongens spelen ook om te winnen. We willen zo snel mogelijk naar de andere poule.”

Grote stap

Met die andere poule doelt Van der Haar op reservecompetitie A, waarin de beloften van bijvoorbeeld Feyenoord en Heerenveen actief zijn. Jong PEC Zwolle zette maandagavond eens zonder reserves uit de hoofdmacht en met drie spelers uit de onder 19-lichting een grote stap in die richting.