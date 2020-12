Jonge spits PEC Zwolle met klaplong in ziekenhuis

Hoeveel pech kun je in één seizoen hebben? Veel, zo weet Slobodan Tedic inmiddels. Woensdag belandde de 20-jarige spits van PEC Zwolle in het ziekenhuis met een klaplong. De verwachting is dat de Serviër zo’n twee maanden uit de roulatie is.

Het leek in eerste instantie nog mee te vallen. Zo vertelde Gert-Peter de Gunst, de assistent-trainer van PEC, dinsdag nog dat Slobodan Tedic waarschijnlijk gewoon in de bus naar Den Haag zou zitten voor het duel met ADO.

Maar dat gebeurde dus niet. Want in plaats dat de Serviër tijdens de laatste wedstrijd van dit jaar bij PEC in de spits stond, zag hij zichzelf terug in een ziekenhuisbed in Zwolle.

Aderlating

De blessure aan zijn ribben, opgelopen in het duel van vrijdag met FC Emmen (0-0), bleek erger dan verwacht. Een fikse aderlating. Niet alleen voor hem, maar ook voor PEC dat de huurling van Manchester City naar alle waarschijnlijkheid enkele weken kwijt is.

Trainer John Stegeman, die net als de spelersgroep flink was geschrokken toen hij het nieuws hoorde, wilde woensdagavond nog niet al teveel op de zaken vooruit lopen. Maar nu zijn eerste spits - die dit seizoen al twee keer een nare enkelblessure had - voorlopig niet inzetbaar is, zou hij het liefst wel een versterking willen hebben, zo gaf de trainer aan.

,,Normaal gesproken staat voor een dergelijke blessure zo’n twee maanden”, zegt Stegeman. ,,Maar wat als het niet goed geneest? Dan kan het zomaar zijn dat Tedic het hele seizoen weg is. Dat blijft dus lastig.”

Daarom is het ook zaak om nu nog even rustig te blijven, aldus Stegeman. ,,En dat niet alleen. Ik kan wel zeggen: ik wil een nieuwe speler. Maar als ze tegen mijn zeggen: dat kan niet. Tja, dan kan ik wel hoog en laag gaan springen, maar dan gebeurt het niet.’’

Vertrouwen

Zelf houdt Tedic, die deze dagen bezoek krijgt van zijn ouders zodat hij de kerstdagen niet in zijn eentje in Zwolle hoeft door te brengen, in ieder geval vertrouwen. Zo bedankte hij woensdag via een post op Instagram iedereen voor de steun en gaf hij aan dat hij zich goed voelt.