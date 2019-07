Jongste amateurtrainer wordt assistent bij PEC Zwolle Vrouwen

Brinkhof stond het afgelopen seizoen al op eigen benen bij SV Haarle en was daarmee één van de jongste amateurtrainers in Nederland. Als spelers was hij actief voor Rohda Raalte en VV Wijthmen. Bij PEC Zwolle Vrouwen gaat hij Joran Pot (30) assisteren. Pot is de opvolger van Wim van der Wal, die de afgelopen twee jaar hoofdtrainer van de vrouwelijke hoofdmacht van PEC was.