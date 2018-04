Jubileumduel voor Van Polen en Sandler op scherp in Enschede

Aanvoerder Van Polen debuteerde op 12 oktober 2007 tijdens de 5-0 zege op AGOVV. Sindsdien schopte de verdediger het tot 121 wedstrijden in de Jupiler League en 178 optredens in de eredivisie. Tegen Twente staat Van Polen, die in de jeugd actief was voor Vitesse, zodoende voor zijn 300ste competitieduel als prof in het shirt van Zwolle. Vorige week drong hij de top 3 binnen van spelers met de meeste eredivisiewedstrijden voor PEC Zwolle.