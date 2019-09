Kan John Stegeman bij PEC blijven na zijn dronkenmansrit? ‘Onhoudbare situatie voor hem’

Rond het middaguur is de helft van de stemmers het eens met elkaar: PEC Zwolle moet afscheid nemen van John Stegeman. De Epenaar stapte vrijdagochtend niet in een taxi terug naar huis en koos ook niet voor een overnachting in het aan zijn kantoor klevende hotel. De trainer van PEC stapte na een oefenduel in het Duitse Bielefeld en na bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben genuttigd in de Zwolse binnenstad met een aantal collega’s, beschonken in zijn leaseauto van de club.