Kan PEC-spits Van Duinen weer eens beslissend worden in een uitduel én op natuurgras?

Daar kan hij vanavond verandering in brengen als PEC op bezoek gaat bij Fortuna Sittard (20.00 uur). De laatste keer dat Van Duinen in een wedstrijd op vreemde bodem betrokken was bij een doelpunt, is meer dan een jaar geleden. Op 26 januari 2019, toen PEC met 0-2 won bij Heracles Almelo en Van Duinen het eerste doelpunt van de avond voor zijn rekening nam.

Sindsdien is de Hagenees, die de eerste maanden van het huidige seizoen miste vanwege een gebroken middenvoetsbeentje, niet meer beslissend geweest in een uitduel. Laat staan in een wedstrijd op natuurgras: zijn laatste goal op die ondergrond maakte Van Duinen op 24 februari 2018. Niet in het shirt van PEC Zwolle, maar in dat van Excelsior. Van Duinen maakte toen het winnende doelpunt tegen SC Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion.