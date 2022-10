Kansen missend PEC verliest van MVV, top KKD schuift in elkaar

PEC Zwolle wacht topper tegen MVV Maastricht: ‘Het maakt me niet uit wat anderen vinden’

PEC speelt vrijdagavond thuis tegen MVV Maastricht (aftrap 20.00 uur) de vierde wedstrijd in vijftien dagen. Sprankelend is het de laatste duels allemaal niet bij de Zwollenaren, maar trainer Dick Schreuder trekt zich er niet zo veel van aan. ,,Het gaat erom dat we winnen, iedereen heeft altijd wel wat te zeiken.”

27 oktober