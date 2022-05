Kastaneer houdt ‘zuur gevoel’ over aan wedstrijd tegen Utrecht: ‘Kan wel door de grond zakken’

Kastaneer baalt misschien wel het meest omdat PEC naar zijn idee niet voldoende beloond werd voor de inzet die het gaf. ,,Het gevoel dat bij mij overheerst is dat we beter waren en toch punten hebben laten liggen, door een tegendoelpunt in een corner waarbij we niet scherp waren. We hebben met z'n allen gestreden, wat kun je nog meer doen?”

Afgekeurd

De aanvaller zag zijn eigen doelpunt vlak voor rust afgekeurd worden door de videoscheidsrechter vanwege buitenspel. Het gebeurde Kastaneer dit seizoen al eerder. ,,Ik dacht dat het doelpunt telde, naar mijn idee stond Chardi Landu naast me. Ze laten je dan eerst het doelpunt vieren en dan wordt het alsnog afgekeurd.”

Doordat concurrenten Fortuna Sittard, Willem II en Sparta wel wonnen, zakt PEC Zwolle ondanks het punt naar de laatste plek op de ranglijst en kan de ploeg aankomende woensdag al degraderen. ,,Als je dan op livescore kijkt, kun je wel door de grond zakken”, stelt Kastaneer.

Even balen

,,Het is gewoon zwaar teleurstellend dat je punten laat liggen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik allemaal moet zeggen. Gewoon kut. We mogen hier heel even van balen, maar we moeten ons woensdag tegen Sparta herpakken.”

Kastaneer houdt vertrouwen in een goede afloop. ,,We hebben vaak laten zien dat we beter zijn dan veel andere clubs. We moeten ons kunnen handhaven, desnoods via de play-offs. Daar geloof ik in.”

