Keeper Boer (38) nam na knieblessure definitief besluit: Het liefst ging ik tot mijn 60ste door

PEC maakte vanmiddag in een persbericht bekend dat ‘clubicoon’ Boer het Zwolse doel komend seizoen niet meer verdedigt maar een nieuwe functie binnen de club zal bekleden. Dat was de uitkomst van het onderhoud dat Boer - vanwege zijn aflopende contract - woensdagmorgen met technisch directeur Gerard Nijkamp had. Die uitkomst was enigszins voorspelbaar, want de meeste teamgenoten kregen de voorbije maanden terloops al te horen van de nestor dat ze in het nieuwe seizoen niet meer op hem hoefden te rekenen.