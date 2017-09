Keeper Boer behoedt zwak PEC Zwolle voor nederlaag in De Koel

PEC Zwolle is met de schrik vrijgekomen in stadion De Koel. VVV-Venlo had de zege voor het grijpen, maar keeper Diederik Boer lag in de slotfase meerdere keren in de weg. Met de 1-1 kreeg het zwak acterende en in veel te laag tempo spelende elftal van trainer John van ’t Schip meer dan het verdiende.

Na een aftastende openingsfase van de wedstrijd trok VVV het initiatief naar zich toe. Lennert Thy en Clint Leemans waren van afstand gevaarlijk, maar niet doeltreffend. Net zo min als Ryan Thomas die na ruim een kwartier de Limburgse vesting onder vuur nam. De Nieuw-Zeelander zag zijn schot rakelings maast de verkeerde kan van de paal verdwijnen.

Het duel sprankelde niet. Beide ploegen zochten vruchteloos naar openingen, maar VVV’er Nils Röseler hielp PEC Zwolle een handje door kort voor het half uur een hoekschop cadeau te doen. Youness Mokhtar slingerde de bal voor, waarna de in de eredivisie debuterende Nicolas Freire de bal terugkopte op Kingsley Ehizibue. De rechtsback was helemaal vrijgelaten en schoot hard en hoog binnen: 0-1. Het was een van de schamele hoogtepunten in een matte eerste helft, waarin Mokhtar kort voor rust nog dichtbij een treffer was. De bal leek na zijn vrije trap op weg naar de kruising, maar de muur voorkwam meer Zwols succes.

Nijland

Ook na rust kabbelde het duel voort in een veel te laag tempo. VVV probeerde het wel, maar ontbeerde kwaliteit om de jarige en nu 37-jarige keeper Diederik Boer echt in verlegenheid te brengen. Na een klein uur greep trainer John van ’t Schip in. Piotr Parzyszek en Wouter Marinus werden bedankt en Terell Ondaan en Stef Nijland kwamen in het veld. Voor Nijland betekende dat zijn 97ste invalbeurt in de eredivisie, waarmee hij samen met Regilio Simons nu recordhouder is als het gaat om invalbeurten op het hoogste voetbalniveau. Nijland was na 65 minuten al dicht bij een doelpunt, maar zijn schot werd gepakt door keeper Lars Unnerstall.

Na zeventig minuten veerde het publiek in het Limburgse stadion op. Een prachtige vrije trap van Clint Leemans verdween – via de vingertoppen van de kansloze keeper Boer – in de kruising: 1-1.

Kansen

De gelijkmaker schudde PEC Zwolle wakker. De ploeg stuwde het tempo wat omhoog en ging op jacht naar doelpunt. De kleine kansjes mochten echter geen naam hebben in vergelijking met de mogelijkheid van Limburger Damian van Bruggen. Zijn geplaatste kopbal verdween net voorlangs het doel van Boer. VVV bleef dreigender dan de Zwollenaren, die gaolie Boer kort voor tijd dankbaar mochten zijn dat verdere Zwolse schade achterwege bleef. De invallers Kelechi Nwakali en Vito van Crooy kwamen oog-in-oog met de doelman, maar Boer bleef de zaak even zo vaak meester.

VVV-Venlo – PEC Zwolle (0-1). 30. Kingsley Ehizibue 0-1, 70. Clint Leemans 1-1

Scheidsrechter: Nijhuis. Gele kaart: Dirk Marcellis (PEC Zwolle), Leemans (VVV).