Keeper Boer laakt gebrek aan killersmentaliteit PEC Zwolle: Ajax weggespeeld? Koop ik geen reet voor

Afreizen naar ‘020’ was geen optie, maar de PEC-supporters leefden alsnog flink mee

13 maart Een leeg uitvak in de Amsterdam Arena, betekent nog geen vol supportershome. Slechts een twintigtal PEC-fans bekijkt de wedstrijd tegen Ajax in het eigen supportershonk. ,,18.30 uur is gewoon een kuttijd”, klinkt het onomwonden vanachter de bar. Niet alleen om een doordeweekse wedstrijd in de hoofdstad te bezoeken, maar dus ook om op een doordeweekse avond gezamenlijk een potje voetbal te kijken.