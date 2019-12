Keeperstrainer Diederik Boer in Stiften: ‘Elftal coachen? Ik hoef de zeurende kinderen en ouders er niet bij’

VIDEOAls het aan Diederik Boer (39) ligt, wordt hij op den duur de keeperstrainer van PEC. Dat stelt het clubicoon in Stiften. In de videorubriek van de Stentor gaat de oud-doelman in op zijn nieuwe functie, de aanhoudende sportieve malaise in Zwolle en zijn vrije rol bij Flevo Boys 4. ,,Ik heb ze 20 jaar om mijn oren zien vliegen. Dat mag nu wel eens andersom zijn.”

Wie Diederik Boer in zijn trainingspak in het spelershome onderuitgezakt van een bak koffie ziet nippen tussen Albert van der Haar en Ben Hendriks, vermoedt dat er voor de oud-doelman van PEC weinig is veranderd. Het tegendeel is waar.

Zo lopen de opnames voor Stiften ietwat vertraging op omdat de nieuwe keeperstrainer van de bovenbouw donderdagmorgen langer aan de vergadertafel met jeugdcoaches zit dan hij verwacht. ,,Ik heb er al weer een half jaar in deze functie op zitten”, vertelt Boer even later. ,,Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb een leuke groep keepers. Ze zijn talentvol en leergierig, dus ik heb weinig te klagen.”

Ferrari

Vier dagen in de week neemt Boer een zevental keepers uit de academie van PEC onder handen. In het stadion, of op de nabij gelegen velden van Berkum en Be Quick. Daarnaast rijdt hij op de meeste zaterdagen naar Zwolle om zijn protegés aan het werk te zien.

,,Wat we getraind hebben, wil ik aanschouwen. Op tv zie je veel, maar lang niet alles. Op trainingen ben ik heel fanatiek. Zoals ik als speler was, verwacht ik het ook van mijn spelers. Maximaal trainen om er het maximale uit te halen. Soms hoor je mij er dan ook bovenuit schreeuwen. Dat hoeft nog niet veel, want dat komt over het algemeen uit de jongens zelf. Dat vind ik wel mooi om te zien.”

Boer is de laatste zelf opgeleide doelman van PEC die jaren het Zwolse doel verdedigde. Wie in zijn voetsporen treedt, heeft de clubman nu als keeperstrainer ook in de and Er zitten één of twee interessante keepers tussen, maar ik kan van een Fiat ook geen Ferrari maken. Of ze het gaan redden, moet de toekomst uitwijzen.”

Ambitieus

,,Ik kan ook niet in mijn eigen toekomst kijken”, vervolgt Boer. ,,Op dit moment bevalt het me goed. Ik wil er voor mezelf en die jongens het maximale uithalen.” Keeperstrainer bij de hoofdmacht? ,,Die ambitie heb ik wel. Of het wat wordt, weet ik niet. Maar ik wil hierin doorgroeien.”

Volledig scherm Diederik Boer neemt in mei 2019, na het thuisduel met VVV, afscheid als doelman van PEC Zwolle. De Emmeloorder, die ook 3 seizoenen als reservedoelman van Ajax fungeerde, is dan 20 jaar prof. © BSR Agency

De voorbije maanden heeft hij in ieder geval ontdekt niet de verantwoordelijkheid over een heel elftal op zich te willen nemen. ,,Dat is niks voor mij. De trainers doen het leuk en goed. Maar ik heb snel gezien dat ik dat niet wil. Het gezeur met ouders en kinderen wil ik niet hebben. Ik heb er elke ochtend twee of drie en dat is meer dan genoeg.”

Ellende

Spijt van zijn keuze om te stoppen heeft Boer niet. ,,Het was na 20 jaar mooi geweest”, stelt hij. Reden om rouwig te zijn om dat besluit geeft de hoofdmacht hem ook niet. PEC is na een teleurstellend laatste jaar voor Boer dit seizoen verder afgegleden naar de zestiende plaats.

,,Ik hoef die ellende niet meer mee te maken. Het is zonde dat het minder gaat. Ik had na vorig jaar gehoopt dat het dit jaar beter zou gaan. Waarom dat niet het geval is, is heel lastig te verklaren. Op dit moment mist het team vertrouwen. Ze voetballen bij vlagen hartstikke goed. Je creëert kansjes, die gaan er niet in. Aan de andere kant hebben ze aan twee kansen genoeg. Eentje gaat in het mandje en je speelt een kansloze wedstrijd.”

Sturing

Boer hoopt dat revaliderende, ervaren krachten PEC na de winterstop bij de hand nemen. ,,Misschien mis je wel een aantal spelers die sturing geven in het veld. Jongens die de boel neerzetten en rust brengen. Bram van Polen gaat dat straks hopelijk doen. Etiënne Reijnen en Mike van Duinen zijn ook ervaren en kunnen de boel ook op sleeptouw kunnen nemen.”

Flevo Boys

Naast de pubers met handschoenen bij PEC gaan zijn vrienden bij Flevo Boys 4 met zijn voetbalervaring aan de haal. ,,Wij komen keurig 20 minuten voor de aftrap aan, kleden ons om, trappen de bal twee keer heen en weer en een keer in de lucht en beginnen”, grapt Boer. ,,Nee, we spelen in de tweede klasse, dus dat is behoorlijk aanpoten voor me.”

In zijn woonplaats Emmeloord fungeert de oud-Ajacied niet als sluitpost, maar als aanvaller. ,,Ik heb een vrije rol voorin. Ik heb er 12 in liggen. In de zaal heb ik er 5 gemaakt. Tja, ik heb ze 20 jaar lang om mijn oren zien vliegen. Het mag nu wel een keer andersom zijn.”