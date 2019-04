Keepster Olthof is de held: vrouwen PEC Zwolle staan in de KNVB-bekerfinale

De PEC Zwolle Vrouwen gaan voor het eerst de KNVB-bekerfinale spelen. In de halve eindstrijd werd ADO Den Haag verslagen na strafschoppen (4-2). De Zwolse keepster Nienke Olthof was de held van de avond. Zij stopte twee penalty’s en schoot er zelf één raak.

Het is voor het eerst in de historie van PEC Zwolle dat het vrouwenteam de finale bereikt. Die vindt plaats op zaterdag 11 mei in het stadion van Excelsior Rotterdam. Daarin is Ajax de tegenstander.

Met de winst rekende PEC ook af met een tegenstander die de Zwolse vrouwen veelal de baas was. Sinds de deelname van aan de eredivisie in 2010 was PEC slechts drie keer de sterkste. Daar kwam gisteravond dus een vierde maal bij.

In de weg

PEC Zwolle had eigenlijk vanaf het begin het betere van het spel. Dat kwam met name door de aanvalsdrift van Leonie Vliek. Zij kwam vaak op vanaf de rechterkant en stichtte op die manier behoorlijk wat gevaar. Dat leek zelfs doeltreffend te zijn toen Vliek de bal laag voorgaf, maar Maud Asbroek en Yvette van Daelen liepen elkaar in de weg. Geen goal dus.

En ADO Den Haag? Dat was voor rust eigenlijk alleen maar dreigend na een actie van Chasity Grant. Haar inzet verdween halverwege de eerste helft weliswaar in het doel, maar de treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel.

Combinatie

Na rust ging de strijd meer gelijk op en was de eerste grote kans voor de ploeg uit Den Haag. Pia Rijsdijk kreeg na een klein kwartier een vrije schietkans, maar schoot in het zijnet. Ook PEC Zwolle kreeg een goede mogelijkheid, maar een combinatie met Maxime Bennink, Van Daelen en Babiche Roof als hoofdpersonen eindigde met een schot van de aanvoerder in de handen van ADO Den Haag-keepster Barbara Lorsheyd.

En zo sleepte het duel zich voort en waren er alleen nog wat afstandsschoten te zien. Dat van Asbroek was het meest gevaarlijk, maar haar inzet eindigde op de vuisten van diezelfde Lorsheyd. Het laatste Zwolse wapenfeit kwam op het conto van Roof, maar haar vrije bal werd gered, waarna het tijd was voor de verlenging.

Geen gevaar

Daarin claimde PEC Zwolle al snel een strafschop, maar een handsbal werd niet door scheidsrechter Bouw gezien. Ook de eerste verlenging werd zonder doelpunten afgesloten. Daarna was het toch weer ADO dat de betere mogelijkheden kreeg, maar ook dat waren vooral pogingen van afstand die geen gevaar opleverden voor PEC-keepster Olthof.