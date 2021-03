Kely Pruim blijft tenminste nog een jaar langer een steunpilaar van PEC Zwolle Vrouwen

De 20-jarige Pruim, oud-leerling van het CSE (Centre for Sports & Education), is een vaste kracht in het team van trainer-coach Joran Pot. Pruim speelde in dit seizoen tien wedstrijden, scoorde eenmaal en gaf een assist.

,,Ik beschouw dit jaar als heel leerzaam. Het is mooi dat de club ook blij met mij is en me nog een jaar langer aan het werk wil zien’’, stelt Pruim.

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn is blij dat er weer een regionaal talent is vastgelegd. PEC Zwolle strikte eerder Danique Noordman, ook uit Dalfsen, voor drie seizoenen. ,,Kely heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en is dit seizoen niet weg te denken uit het basiselftal. Wij denken dat Kely met haar drive en spel nog veel voor ons kan betekenen.’’