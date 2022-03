Kenneth Paal na 1-0 nederlaag tegen FC Twente: ‘Een puntje was zeker niet onverdiend geweest’

Door de blessure van Oussama Darfalou en de schorsing van Yuta Nakayama kreeg Kenneth Paal opnieuw een kans in de basis. Niet als verdediger, maar als middenvelder. Hij keek er met gemengde gevoelens op terug. ,,Want we begonnen natuurlijk niet goed.”

Dat was een understatement. Door slecht verdedigen - Thomas van den Belt ging wederom in de fout - keek PEC al vrij snel tegen een achterstand aan. Eentje die na rust niet meer gerepareerd kon worden. ,,Zo frustrerend”, aldus Paal. ,,Want het is niet dat we hier zijn weggespeeld. Integendeel, in de tweede helft kregen we een paar goede kansen. Daarom had deze wedstrijd ook zomaar in een gelijkspel kunnen eindigen.”