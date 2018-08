Kenneth Paal op de weg terug bij PEC Zwolle

De spierblessure hield hem in een groot deel van de voorbereiding en in het openingsduel met Heerenveen vorige week nog aan de kant. Paal raakte begin juli geblesseerd aan de hamstring. Na zijn herstel speelde de verdediger mee in de oefenwedstrijden tegen Gent en Hannover, waarna hij op de training een klein scheurtje in dezelfde hamstring opliep. Dat wees een MRI-scan uit.

Dekker

Of Paal zondag tegen FC Utrecht terugkeert in de wedstrijdselectie, valt nog te bezien. Bij Rick Dekker, hersteld van bovenbeenklachten, is die kans groot nadat de defensieve middenvelder maandag een helft meespeelde met de beloften van PEC tegen Jong Emmen. Net als Paal deed Dekker donderdagmorgen mee aan de shuttlerun-test, partijvorm en spelhervattingen.

Namli