Kenneth Paal valt uit, al lijkt de blessure mee te vallen

,,De hamstring voelt nog wel een beetje stijf aan", zei Paal, die op de bank begon, na de 1-4 oefenzege. De PSV-huurling voelde in de rust al een pijntje in de spier, maar besloot het toch te proberen. ,,Bij de laatste sprong die ik maakte, werd de pijn erger. Toen wist ik: nu kan ik beter stoppen, anders wordt de kans op een scheurtje groter."

Trainer John van 't Schip sprak over een 'verkramping' en maakte zich geen zorgen over het uitvallen van Paal. Ook vreest de coach niet voor de andere blessuregevallen bij PEC Zwolle. Rick Dekker (bovenbeen), Dirk Marcellis (knie) en Ryan Thomas (lies) bleven uit voorzorg aan de kant.

Younes Namli is op de weg terug van een kniekwetsuur, maar de vleugelaanvaller is nog niet in staat om een wedstrijd te spelen. Doelman Diederik Boer bleef ook buiten de lijnen. Mickey van der Hart (eerste helft) en Mike Hauptmeijer (tweede helft) stonden in Genemuiden onder de lat. ,,We rouleren met de keepers", verklaarde Van 't Schip. ,,Diederik zal zaterdag weer spelen."