Kersten laat zich zien: ‘PEC Zwolle heeft mij niet voor niets gehaald’

Hij haalde de negentig minuten net niet, Sam Kersten. Vlak voor het volbrengen van zijn eerste hele wedstrijd sinds mei sloeg de kramp toe bij de debutant. De jonge Fransman Marc-Olivier Doué, eveneens een nieuw gezicht bij PEC Zwolle, nam zijn plek in. ,,Ik heb lang geen negentig minuten gespeeld”, verklaarde Kersten. ,,In de voorbereiding en met de beloften ook niet. Ik kreeg ineens kramp. Het is natuurlijk ook een niveautje hoger.”

Tattoos

Kersten voetbalde vorig seizoen nog in de eerste divisie, bij FC Den Bosch. In Zwolle is hij een opvallende verschijning: lang, fysiek sterk, met op zijn armen een aantal imposante tattoos. Een typische verdediger. ,,Snel, sterk, goed met het hoofd en ik kan met ruimte in de rug spelen. Aan de bal mag het beter. Ik kan wel normaal voetballen hoor, het is niet zo dat ik alles zomaar naar voren schiet, maar ik heb vooral verdedigende kwaliteiten.”

Die liet hij zondag in zijn eerste eredivisieduel zien. Al vond de degelijk spelende Kersten dat hij bij de 2-2 van invaller Lars Veldwijk misschien iets meer had kunnen doen. Desalniettemin: ,,Dit punt is belangrijk. We zijn van de nul af en dat geeft weer een beetje vertrouwen.”

Tegen Willem II zat Kersten een schorsing uit, bij FC Utrecht en Vitesse bleef hij negentig minuten op de bank. ,,Ik heb er even op moeten wachten, ja. Ik stroomde later in de voorbereiding in en was de eerste competitiewedstrijd geschorst. Een achterstand wil ik het niet per se noemen, maar je begint wel een stuk moeilijker aan het seizoen. De trainer heeft vanaf het begin tegen me gezegd dat ik geduld moet hebben, dat is nu beloond. En PEC Zwolle heeft mij niet voor niets gehaald.”

Stokje

PEC was al een tijdje rond met Kersten en dacht ook met FC Den Bosch snel een akkoord te bereiken. In eerste instantie stak Kakhi Jordania, die sinds vorig seizoen als extern financier fungeert, daar een stokje voor. Later mocht Kersten zich alsnog in Zwolle melden. ,,Toen ik hoorde van de interesse, was ik meteen gecharmeerd. Ik wilde heel graag naar PEC. Het is jammer dat het zolang heeft moeten duren, maar ik ben de directie van FC Den Bosch dankbaar dat het tot een goed einde is gekomen.”