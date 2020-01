Kersverse vader en PEC-middenvelder Hamer maakt geen vertraagde oversteek naar Mijas

VIDEO Spitsuur in Zuid-Span­je: PEC doopt biljartla­ken in gigantisch La Cala Resort

5 januari PEC Zwolle is komende week in goed gezelschap in Andalusië. Tal van clubs uit binnen- en buitenland treffen in Zuid-Spanje voorbereidingen op de tweede seizoenshelft. In het vertrouwde La Cala Resort in Mijas is PEC dit jaar de enige en de eerste.