Kingsley na contractverlenging: ‘Als rechtsback zal ik het verder schoppen’

Een nieuw contract, dat hem tot 2020 aan Zwolle verbindt, is ook het gevolg van de bliksemstart die PEC in augustus beleefde en waarin Ehizibue als onvermoeibare en opstomende rechter verdediger imponeerde. ,,De start was goed. Ik speel nu op een andere, fijne positie. De positie ook waar ik het liefst sta en waar ik me het liefst ontwikkel. Als rechtsback zal ik het ook verder schoppen dan als rechtsbuiten, waar ik de afgelopen jaren veel heb gespeeld. Er natuurlijk nog wel veel dingen waar ik aan moet werken.”

Onbetwiste basisspeler

Ehizibue doorliep de jeugdopleiding bij PEC en debuteerde drie jaar geleden in de hoofdmacht. Een vertrek heeft hij ondanks een in 2018 aflopende verbintenis naar eigen zeggen nooit overwogen. ,,Ik kon ervoor kiezen volgend jaar transfervrij weg te gaan, maar dit is voor de club en voor mijzelf goed. De trainers zijn positief over hoe het nu gaat. Elke dag werk ik om het maximale uit mezelf te halen. Een stap maken kan later ook. Ik wil eerst een onbetwiste basisspeler worden. Als ik nu een of twee goede seizoenen draai, komt de stap voor mij en de club veel beter uit. Dat is ook de bedoeling. Deze club heeft me wel de kans gegeven hier in de jeugd en in het eerste elftal te komen. Daarom wil ik ook wat terugdoen.”