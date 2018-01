Knieblessure houdt Van Polen aan de kant tegen Vitesse

Terwijl zijn ploeggenoten zich buiten op het veld voorbereidden op het subtop-duel tussen de nummer vier en zeven van de eredivisie, bleef Van Polen vrijdagochtend binnen. Niet fit genoeg om zaterdag in actie te komen tegen Vitesse. ,,Bram heeft een soort botkneuzing", zei trainer John van 't Schip. Met als gevolg dat Van Polen ook met een gevoelige kuit rondloopt. Het is geen pijntje van gisteren; de ervaren verdediger heeft al last van zijn knie sinds het moment dat PEC Zwolle aan de tweede seizoenshelft is begonnen.

Vitesse-thuis is om die reden niet haalbaar, de vraag is of Van Polen de belangrijke bekerwedstrijd tegen AZ van woensdag (18.30 uur) wel kan spelen. Van 't Schip sluit het niet bij voorbaat uit. ,,Ik vermoed niet dat het een langdurig probleem is."

De linksbackpositie bij PEC Zwolle wordt morgen ingevuld door Ruben Ligeon, die in de winterstop voor 2,5 jaar werd vastgelegd. ,,We wisten dat we achterin nog een speler nodig hadden. Ruben kan zowel op rechtsback als op linksback uit de voeten, het is dus geen onbekende positie voor hem", aldus Van 't Schip. Ligeon krijgt de voorkeur boven de Argentijn Nicolás Freire, die volgens de trainer meer een linker centrale verdediger is dan een linksback.