KNMI meet Groningse aardbeving ook in Kallenkote

De aardbeving die woensdag in het Groningse Westerwijtwerd plaatsvond, is ook in Kallenkote gemeten en geanalyseerd. Dat laat het KNMI zien op de website.

Kallenkote ligt zo'n honderd kilometer ten zuiden van Westerwijtwerd. In het dorpje, 18 kilometer ten noorden van Groningen, lag het epicentrum van de aardbeving die woensdagmorgen even voor zessen een magnitude van 3,4 op de schaal van Richter had. Die kracht kan het meteorologisch instituut bepalen met behulp van tientallen seismologische meetstations, die voornamelijk in het gaswinningsgebied in Groningen zijn geplaatst om 24 uur per dag trillingen in de aardkorst te kunnen meten.

De afgelopen twee jaar werd een handvol nieuwe stations aangesloten op het meetnet van het KNMI, waaronder die in Kallenkote. In het uiterste noorden van Overijssel zijn in verband met de ophef over de gevolgen van gaswinning in het Steenwijkerland bijvoorbeeld ook geofoons geplaatst. Die werden ook gebruikt om de kracht van de aardbeving in Westerwijtwerd te meten.

Volledig scherm De witte stippen zijn de locaties van de door de KNMI gebruikte meetstations om de kracht van de aardbeving in Westwijdwerd woensdagmorgen te meten. Met links onderin (boven Zwolle) Kallenkote. © KNMI

Onder Hardenberg zijn de voorbije jaren ook meetstations geplaatst die bevingen kunnen registreren. Deze zijn volgens het KNMI niet gebruikt bij de beving in Westwijtwerd, omdat de afstand naar het epicentrum te groot is om bij te kunnen dragen aan een betrouwbare analyse ervan.