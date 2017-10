KNVB-Beker: PEC ontsnapt tegen amateurs, GA Eagles uitgeschakeld in Sittard

PEC op rapport: Sluwe Saymak schittert, ongelukkige Freire terecht gewisseld

23 oktober De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Het opportunistische NAC (0-2) werd met dank aan de sluwe Saymak afgeschud. Nicolas Freire en Kingsley Ehizibue hadden het lastig in Breda.