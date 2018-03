KNVB en PEC Zwolle zijn eruit: Lodeweges nieuwe assistent Koeman

Debutant Van den Berg (16) voelde hart even sneller kloppen

11 maart Hij is net 16 jaar, maar kreeg zondag in de rust wel te horen dat hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht zou maken om PEC Zwolle tegen FC Groningen te helpen aan een ommekeer. ,,Ik had niet verwacht dat ik zo snel zou debuteren", zei Sepp van den Berg na de 2-0 nederlaag.