KNVB schorst Emanuelson en ‘aparte jongen’ Bazoer voor rode kaarten in Zwolle

Die eredivisieduels van Utrecht, en ook de volgende met Excelsior, gaan ook aan Bazoer voorbij. De huurling van VfL Wolfsburg gaf de vierde official, nadat PEC Zwolle in de slotfase een 1-3 achterstand omboog naar een 4-3 zege, een duw in de catacomben en moet deze bekopen met drie wedstrijden schorsing.

Geld

De gefrustreerde Bazoer had het volgens Mike van Duinen tijdens de spectaculaire ontmoeting met meerdere tegenstanders verbaal aan de stok. ,,Ik vind het een beetje een aparte jongen. Hij was ook met Kenneth Paal en Younes Namli bezig. Tegen mij begon hij over geld enzo. Dan zeg je wat terug. Ik heb gezegd: Joh, geluk is niet te koop. Dat hoort een beetje bij. Na de wedstrijd is dat ook klaar.”