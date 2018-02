KNVB trekt 'Team Van 't Schip' uit elkaar

Eigenlijk vond de 60-jarige Dwight Lodeweges het prima zo. PEC Zwolle als eindstation van een bijna dertig jaar durende trainerscarrière, die hem in verschillende functies langs twaalf profclubs en door vier landen voer. Als High Performance Coach in Zwolle slijpen aan aanstormend talent, maar vooral ook afsluiten in de luwte, Lodeweges zag het wel zitten. Zo doceerde hij maandag nog alle jeugdtrainers van PEC Zwolle in de perskamer. Als hoofdtrainer kreeg hij eerder meerdere stormen te verwerken. Een tsunami zelfs in Leeuwarden, waar geflipte supporters van Cambuur de geschrokken coach letterlijk door de uitgang dreven toen bekend werd dat hij bij aartsrivaal Heerenveen aan de slag ging. Lodeweges zat niet meer op de druk en de spotlights te wachten.

Assessments

Na het vertrek van Ron Jans kon hij hoofdtrainer van PEC Zwolle worden, maar Lodeweges prefereerde de rol van assistent, naast de door hem en de clubleiding gekozen John van 't Schip. Samen met assistent-trainer Gert Peter de Gunst schaafden ze in gesprekken en zelfs assessments aan een hiërarchie, een opvatting en een formatie waarmee het degradatiespook uit Zwolle kon worden verdreven. Het trio deed het stempel Team Van 't Schip, zoals de clubleiding de staf graag noemt, de voorbije maanden eer aan.

Lodeweges vervult daarin sinds de competitiestart vooral de rol van veldtrainer. Daar krijgt hij van manager Van 't Schip alle ruimte toe. Zo slentert hij tijdens trainingspartijen steevast door de middencirkel, om spelers tot op de centimeter juist te positioneren. Philippe Sandler wijst hij bijvoorbeeld op het juiste moment van doordekken en met Younes Namli oefent hij tot in den treure op het naar binnen glippen. Met Kingsley Ehizibue werkt hij zelfs na trainingen aan zijn aanvalsdrift, door de rechtsback tientallen keren te laten opstomen en even zo vaak een bal richting reservespits Piotr Parzyszek te laten slingeren.

Bij het regisseren van de doorstroom van talent had hij al zijn waarde, al ging daar dit seizoen wel het een en ander mis in Zwolle. PEC treuzelde te lang met de begaafde Tijjani Reijnders en werd uiteindelijk afgetroefd door AZ. Juist bij de beloften die vorig jaar wel werden vastgelegd (Sander van Looy en Bas van Wijnen), bleef een doorbraak uit. Van Looy, die in oktober zijn eerste contract tekende, mag zelfs alweer vertrekken.

Peter Bosz

In het succes van de verrassing van de eredivisie heeft Lodeweges echter ontegenzeggelijk een groot aandeel. Spelers erkennen dat ook. De ervaren coach staat al jaren te boek als een groot tacticus. Peter Bosz gebruikte bij Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund oefenvormen die hij bijna twintig jaar geleden tijdens een stage bij FC Zwolle van de 'enorm onderschatte' Lodeweges opving.

Dat de KNVB bij de assistent van PEC Zwolle uit is gekomen, is niet zo verwonderlijk. Koeman zei een paar maanden voor zijn aanstelling nog: 'Tactiek maakt het verschil als je kwaliteit mist.' Aangezien Oranje niet meer overloopt van exceptionele spelers, kan de nieuwe bondscoach de tactisch sterke Lodeweges goed gebruiken bij de compensatie van een mindere lichting. De KNVB kan het weten. Hij werkte als bondscoach van Oranje onder 20 ruim een jaar met spelers die nu het grote Oranje moeten vertegenwoordigen, voor hij in november stopte omdat hij de werkzaamheden bij bond en club naar eigen zeggen moeilijk kon combineren.