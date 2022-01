KNVB wijst verzoek PEC af, duel met Willem II moet ‘gewoon’ worden gespeeld: maar met welke spelers?

updateDe wedstrijd van PEC tegen Willem II gaat gewoon door. De KNVB heeft het verzoek van de Zwollenaren, die donderdag om uitstel vroegen omdat ze vanwege corona en verschillende blessures geen representatief elftal op de been kunnen krijgen, afgewezen. Dat betekent dat vrijdag om 20.00 uur ‘gewoon’ wordt afgetrapt. Met welke spelers, dat is nog even de vraag.

PEC-trainer Dick Schreuder had nog zo gehoopt dat hij de negativiteit van de eerste helft van het seizoen, waarin de Zwollenaren nauwelijks scoorden en punten pakten, achter zich kon laten. Zodat hij met zijn ploeg in relatieve rust aan de gewenste inhaalrace kon beginnen die moet leiden tot handhaving in de eredivisie.

Die storm is allerminst gaan liggen in Zwolle. Sterker nog, het is alleen maar harder gaan waaien bij de hekkensluiter. Na een maandenlange revalidatie is Sai van Wermeskerken, de Japanse rechtsback die in februari zwaar geblesseerd raakte, weliswaar weer inzetbaar. Net als de ‘vermiste’ Daishawn Redan die sinds kort weer meetraint, nadat hij een tijdje had gerevalideerd in Amsterdam. Maar dat weegt bij lange na niet op tegen de enorme waslijst aan spelers die Schreuder voorlopig moet missen.

Geen namen

PEC wilde donderdag, na de afsluitende training, geen namen en rugnummers noemen, maar het was in de loop van de week al wel duidelijk dat jongens als Luka Adzic, Slobodan Tedic, Pelle Clement, Kenneth Paal, Mark Pabai en wellicht Oussama Darfalou het duel met Willem II vanwege corona en andere redenen niet zouden halen. Wat ook geldt voor Sam Kersten en Samir Lagsir, voor wie het seizoen vanwege een zware knieblessure sowieso al voorbij was.

Quote Het virus slaat nu heel hard om zich heen. Spelers die 's ochtends nog negatief waren, bleken 's avonds ineens positief te zijn Dick Schreuder, Trainer PEC Zwolle

En die lijst werd de laatste dagen door nog meer coronagevallen alleen maar langer dat Schreuder zich bijna meer viroloog voelde dan trainer. ,,Het gaat zo hard nu, het slaat bij ons genadeloos toe”, vertelde de coach donderda, die na zijn aanstelling in november nog altijd wacht op zijn allereerste zege bij PEC. ,,Het was zelfs zo dat we spelers die ’s ochtends nog negatief waren getest aan het einde van de dag alsnog moesten bellen om te zeggen dat ze positief zijn. En dat terwijl ze zich gewoon fit voelden.”

Volledig scherm PEC-trainer Dick Schreuder begreep heel goed dat de club om uitstel had gevraagd. ,,Je wil in een zo sterk mogelijke opstelling spelen." © Pro Shots / Niels Boersema

Omdat Schreuder met zijn ploeg de komende weken, waarin het naast de concurrent uit Tilburg ook NEC, SC Cambuur, FC Groningen, Heracles Almelo en Fortuna Sittard treft, geen steken mag laten vallen, wil hij logischerwijs in een zo sterkst mogelijke opstelling spelen.

Lenen

Vandaar ook dat Schreuder heel goed begreep dat de club het uitstelverzoek bij de KNVB had ingediend. Ook omdat het coronavirus eveneens heel hard bij PEC Onder 21 om zich geen grijpt en hij daar dus ook geen spelers van kan ‘lenen’. ,,Maar goed, als het moet, gaan we uiteraard spelen. En zullen we er ook staan”, zei Schreuder eerder op de dag.

Dat zal nu moeten ook. Omdat de KNVB donderdagmiddag besloot het verzoek van PEC af te wijzen, worden de Zwollenaren vrijdagavond in eigen huis ‘gewoon’ aan de aftrap verwacht. Volgens de voetbalbond is er namelijk geen sprake van een ‘medisch ongecontroleerde uitbraak’.

Niet makkelijk

Het maakt het er allemaal niet gemakkelijker op voor het geplaagde PEC. Omdat het zo hard gaat met de coronabesmettingen, zal dat zonder meer ook invloed hebben op de bekerwedstrijd tegen NAC, aanstaande woensdag in Breda.

Spelers kunnen de komende dagen weliswaar weer coronavrij zijn, dat betekent niet dat ze direct ook inzetbaar zijn. Laat staan dat ze een hele wedstrijd kunnen spelen. ,,Dat is onverantwoord”, aldus Schreuder. ,,Omdat ze in quarantaine zaten, hebben ze dagenlang niet kunnen trainen.”