‘Komst Dick Schreuder een vooropgezet plan? Wat een onzin’

Clausule

PEC had een lijstje van tien kandidaten, van wie Schreuder de eerste keus was, aldus Willems. ,,Die hebben we toen dinsdag gebeld.” Dat het vervolgens vrij snel ging – binnen twee dagen was het rond – had niet alleen te maken dat Schreuder, op dat moment assistent bij Vitesse, dolgraag wilde. ,,Dat kwam ook omdat Dick een clausule in zijn contract had: als hij ergens hoofdtrainer kan worden, dan kon-ie weg.”