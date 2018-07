'Komst van een linker centrale verdediger is geen pure noodzaak'

1. Luxe in het midden

Scorend vermogen, power, diepgang, passing, gif: trainer John van 't Schip heeft wat te kiezen op zijn middenveld. Sterker, de coach moet twee spelers teleurstellen die bij een andere middenmoter in de eredivisie niet zouden misstaan in de basis. Een ware luxepositie. Als Ryan Thomas blijft, is hij een zekerheidje. Dat geldt ook voor Clint Leemans, die met zijn sterke linkerbeen al veel indruk heeft gemaakt in het shirt van PEC Zwolle. De derde middenvelder komt uit het rijtje Gustavo Hamer (power, goed rechterbeen), Zian Flemming (kracht, scoort makkelijk) en Rick Dekker (stofzuiger, onzichtbare kracht). Voor de nummer 6-positie, vlak voor de verdediging, hoeft Van 't Schip helemaal niet te vrezen als daar iemand wegvalt. Alle middenvelders die PEC Zwolle tot de beschikking heeft, zelfs de offensieve Flemming, kunnen op die plek hun mannetje staan.

2. De positie van de captain

Door de komst van linksback Kenneth Paal naar Zwolle mag aanvoerder Bram van Polen zich richten op een plekje in het centrum. Net als Darryl Lachman, Dirk Marcellis en Sepp van den Berg. Vier rechtspoten die strijden om twee plekken. ,,Het is belangrijk dat de centrale verdedigers elkaar goed aanvoelen en aanvullen", stelt Van 't Schip, die zaterdag tegen Hannover'96 nog koos voor het koppel Marcellis-Van Polen. Vanmiddag wacht Levante (16.00 uur in Wijthmen), wederom een buitenlandse oefenopponent. Vanwege de blessure van Paal verkast Van Polen weer naar links en verschijnt Lachman in het hart van de defensie. Een linker centrale verdediger prijkt nog altijd op het lijstje van PEC Zwolle, maar de pure noodzaak is er volgens Van 't Schip niet. ,,Als de selectie blijft zoals die nu is, is die wens niet heel groot. Ik weet ook dat er dan een speler verkocht moet worden. Bovendien heeft Bram laten zien dat hij prima in het centrum kan spelen."

Younes Namli luistert aandachtig naar trainer John van 't Schip.

3. Wie vervangt de geblesseerde en begeerde Namli?