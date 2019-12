Komt PEC ook in Sittard tot kansen? ‘Buitenkantje voet kan al genoeg zijn’

De spelers van PEC Zwolle stapten maandag na de training niet meteen onder de douche, maar bekeken eerst de beelden van de gewonnen wedstrijd bij VVV-Venlo. Wat opviel: de vele gemiste kansen. ,,Maar ook heel veel niet-uitgespeelde kansen”, constateerde trainer John Stegeman. ,,We moeten veel rustiger worden voor het doel. We schieten nog te wild. Binnenkantje voet kan al genoeg zijn.”

Stegeman gebruikte de bespreking, waarin ook vooruitgekeken werd naar Fortuna-uit, om de pijnpunten bloot te leggen. Zoals de niet verzilverde mogelijkheden, waardoor PEC het zichzelf zaterdagavond in Venlo nog onnodig moeilijk maakte in de slotfase. De fraaie treffers van Kenneth Paal en Pelle Clement voor rust bleken voldoende voor de overwinning die de Zwolse club uit de degradatiezone trok.

Geluk nodig

PEC moet effectiever worden, vindt Stegeman. Het liefst dinsdagavond al in Sittard, waar PEC een ticket voor de volgende ronde van de KNVB-beker kan veiligstellen. ,,We willen zo ver mogelijk komen. Je hebt alleen wel een beetje geluk nodig met de loting. Ik heb als trainer wel eens de eerste drie ronden alleen maar tegen amateurs gespeeld. Maar vorig seizoen moesten we met Go Ahead Eagles naar Ajax.”

Fortuna-uit is voor PEC niet bepaald een makkelijke loting. De Limburgers zijn thuis ijzersterk en verloren op eigen veld voor het laatst in september. FC Twente was destijds te sterk (2-3). ,,Thuis hebben ze de punten gehaald, dat doen ze goed. Het wordt zwaar. Fortuna heeft een prima ploeg en we spelen op een lastig bespeelbaar veld. We zullen nog beter moeten spelen dan tegen VVV”, zegt Stegeman.

Wijzigingen?