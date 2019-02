Koppers is op de weg terug: back speelt helft mee tegen Almere City FC

Koppers maakte een week eerder al - dertig minuten tegen Jong ADO Den Haag - zijn rentree nadat zwaar blessureleed hem anderhalf jaar aan de kant hield. In het oefenpotje met Jong Almere City kwam Koppers zelfs een helft in actie. ,,Zoals afgesproken”, zei trainer Mark Looms. ,,Het is goed gegaan. We bouwen het langzaam op.”