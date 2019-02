Koppers viert rentree na 541 dagen: Ik vroeg me af of deze dag nog zou komen

Na twee achillespeesoperaties en 541 dagen heeft Dico Koppers (27) gisterenavond weer een wedstrijd gespeeld in het shirt van PEC Zwolle. ,,Het ging goed, al was ik na twintig minuten helemaal kapot", stelde hij na de 1-2 nederlaag met de beloften tegen Jong ADO Den Haag.

Zijn laatste minuten dateerden van 26 augustus 2017. Een paar dagen later scheurde de van Willem II overgekomen Koppers - toen net hersteld van een enkelblessure - zijn achillespees tijdens een potje voetvolley op de training. En een jaar geleden begaf de reeds geopereerde spier het opnieuw tijdens zijn revalidatie in Zeist. ,,Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik dit niet meer mee zou maken. Vooral na de tweede operatie. Dan denk je: kan ik überhaupt ooit nog spelen? Daarom ben ik ontzettend blij. Dit voelt als een overwinning voor me. Een overwinning op mezelf, dat ik na zoveel ellende terug ben”, zei de linksback na zijn rentree in het verloren duel van de Zwolse beloften met Jong ADO (1-2).

Koppers kende geen angst, al stond hij wel met kriebels op gisterenmorgen. ,,Ik voelde meer spanning dan normaal. Dat is ook logisch, want het is zo lang geleden.” Tijdens zijn warming-up kreeg hij steun van Mike van Duinen, die net als vrijwel de complete staf en een handvol teamgenoten de moeite had genomen de rentree van Koppers bij te wonen. Even later kleedde de linksback zich om, waarna Erwin Looms hem influisterde vooral te genieten. ,,Anderhalf jaar is niet niks", aldus de beloftencoach.