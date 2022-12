Kou houdt scorende Van den Belt niet tegen: ‘In Spanje was het de laatste dagen ook wat frisser’

Het was koud, ja, dat merkte Van den Belt zelf ook wel toen hij op het veld stond tegen de laagvlieger uit Helmond. Een behoorlijk contrast met dik een week geleden, toen de selectie nog in zuidelijker oorden vertoefde. ,,Al was het in Spanje de laatste dagen ook wel wat frisser, toen het zonnetje weg was”, zei Van den Belt maandag na de moeizame, maar verdiende zege van PEC Zwolle.

Van een afstandje leek het veld bevroren, door het wittige laagje erop. Maar in werkelijkheid viel het wel mee, stelde de matchwinner. ,,Het veld was best zacht, maar bij een sliding langs de zijlijn waren toch wat hardere stukjes. Dat moet ik toch maar niet doen, dacht ik toen.”

Over de wedstrijd was Van den Belt kort: ,,We maakten het ons onnodig moeilijk. We hebben namelijk voldoende kansen bij elkaar gespeeld om meer doelpunten te maken. Gelukkig hebben we achterin niks weggegeven. Het werd nog even spannend op het einde, zonder dat we heel grote kansen weggaven.”