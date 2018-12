‘Kutseizoen’ hakt er behoorlijk in bij Van Polen: ‘Blij dat het winterstop is’

,,Ik ben blij dat het winterstop is, want ik ben helemaal klaar met dit geile tyfusvoetbal”, fulmineerde de aangeslagen Van Polen. ,,We hebben weer een kutweek gehad, het is gewoon een kutseizoen, kut 2018. Ik ben blij dat het voorbij is.”

Volgens de captain hebben het dubbele programma, de rode kaarten en de daaraan gekoppelde dramatische resultaten in de laatste wedstrijden flink hun tol geëist en PEC murw gebeukt. ,,Dit was onze derde wedstrijd in zes dagen, waarvan we twee keer lang met tien man hebben gespeeld. Dat hakt er wel in. We hebben alles gegeven. Dit heeft ontzettend veel kracht gekost. Volgens mij is de boel nu aardig op bij ons.”

Uitgeperste gifbeker

VVV vond in de jaarafsluiter nog wat druppels in de uitgeperste gifbeker van PEC. Aanvankelijk ging de zeer povere ontmoeting gelijk op. Nadat doelman Diederik Boer in de eerste helft rood kreeg, leverden verwoede pogingen van PEC om in ondertal de achterstand weg te poetsen niets op. De stugge en behoudend opererende middenmoter moest het ook ontgelden bij Van Polen.